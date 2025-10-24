Vieira: “Ci manca solo l’ultimo passo. Non ho dubbi: i gol e la vittoria arriveranno presto”

Patrick Vieira equilibrista tra realismo e ottimismo. L’allenatore cammina su un filo sottilissimo per spiegare che, da una parte, la classifica va sistemata al più presto, ma che da un’altra per atteggiamento e gioco il suo Genoa finora non lo ha mai deluso. Anzi, meriterebbe molto di più sotto ogni punto di vista.

“C’è frustrazione – sostiene il tecnico nella conferenza stampa che precede la partita di domenica a Torino – La graduatoria non ci piace e stiamo facendo di tutto per cambiarla alla svelta. In parallelo, ancora una volta sottolineo che anche in questa settimana ho visto un gruppo compatto, unito e concentrato sul lavoro”.

E allora? Come se ne esce? Vieira aggiunge: “Ci manca soltanto l’ultimo passo, quello della concretezza. Per il resto, analizzando nel complesso le sette partite di campionato finora disputate, ho visto un Genoa competitivo, all’altezza. Cosa è mancato? Spesso un ultimo tassello per fare punti. Tutti adesso parlano del calcio di rigore di Cornet contro il Parma, ma non dimentico che Vasquez a Como ha sfiorato la rete della vittoria e a Bologna siamo stati superati soltanto all’ultimo istante da un penalty che ha fatto parlare molto. Io sono fiducioso come il primo giorno: siamo in un momento difficile, non lo nascondo, ma anche sulla strada giusta per risollevarci e cominciare a concretizzare il nostro lavoro in allenamento. I ragazzi meritano tanti elogi, senza distinzioni. Le mie scelte quando si tratta di fare la formazione non sono mai facili, questo significa che la qualità dell’allenamento è sempre molto alta”.

Contro il Torino senza Stanciu e Marcandalli

Situazione infermeria: “Stanciu è rientrato in gruppo ma non farà parte dei convocati per Torino, mentre Marcandalli si aggregherà ai compagni lunedì. Ecco, alla ripresa della preparazione dovremmo avere l’intera rosa a disposizione. Questo è un dato molto incoraggiante, significa che si sta lavorando veramente bene insieme allo staff medico. Un passo in avanti di grande importanza”.

A Torino con la spinta di tremila genoani

Ancora una volta un ampio seguito per il Grifone, che domenica (calcio d’inizio alle ore 12.30) sarà incoraggiato da tremila sostenitori rossoblù. Arbitrerà Bonacina, con Di Bello al Var.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook