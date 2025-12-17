Sport

Tragedia per Vitinha: esplode una palazzina, muoiono i suoi cugini di 3 e 5 anni

Il calciatore ha dato la notizia sul suo profilo social
di Mat. An.
VitinhaIl calciatore del Genoa Vitinha

Ore di profondo dolore per la famiglia di Vitinha. L’attaccante del Genoa ha condiviso sui social una drammatica notizia che ha colpito i suoi affetti più cari: due bambini, di 3 e 5 anni, figli di suo cugino Bruno, hanno perso la vita in seguito all’esplosione di un edificio avvenuta in Francia.

A rendere nota la tragedia è stato lo stesso calciatore attraverso una storia pubblicata su Instagram. “La mia famiglia è in lutto. Mio cugino Bruno ha perso i suoi figli in una tragedia in Francia. Chiunque voglia aiutarli per sostenerli in questo dolore, vi lascio un link qui”, ha scritto Vitinha, mostrando tutta la sua vicinanza ai familiari colpiti.

Secondo quanto emerso, l’esplosione sarebbe stata provocata da un gesto estremo compiuto da una donna che, per togliersi la vita, avrebbe aperto il gas all’interno della propria abitazione. L’onda d’urto generata dalla deflagrazione ha investito anche gli edifici vicini, colpendo mortalmente i due fratellini che si trovavano nella loro casa.

Il bilancio dell’incidente è drammatico: oltre alle due giovani vittime, si contano anche una decina di persone rimaste ferite. Le autorità francesi stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.

Nel frattempo, il mondo del calcio e i tifosi del Genoa si sono stretti attorno a Vitinha e alla sua famiglia, manifestando solidarietà e cordoglio per una perdita che ha profondamente segnato i loro cari.

