Sampdoria: panchina a Gregucci e Foti, non c'è Lombardo

Nello staff anche Donati. I blucerchiati sono ancora al lavoro per trovare l'intesa con Popeye
di Marco Bisacchi
Un uomo in una panchina di calcioSalvatore Foti, ex Roma e Fenerbahce

Adesso è ufficiale: la Sampdoria riparte in panchina da Angelo Gregucci e Salvatore Foti. Il primo sarà il primo allenatore mentre il 37enne siciliano - formalmente allenatore in seconda perché senza patentino - avrà comunque un ruolo centrale: è lui di fatto il successore di Massimo Donati, esonerato dopo la sconfitta di Chiavari con l'Entella. Nello staff anche Nicola Pozzi come collaboratore tecnico. A sorpresa invece, almeno per il momento, non c'è il rientro di Attilio Lombardo, che pareva destinato - in questo nuovo corso "manciniano" e "sampdoriano" - ad avere un ruolo. Non è comunque da escludere che un'eventuale intesa con Popeye possa essere ancora raggiunta da qui ai prossimi giorni. 

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato ufficiale della Sampdoria: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico). Il primo allenamento al “Mugnaini” di Bogliasco è previsto nel pomeriggio di domani, lunedì 20 ottobre".

