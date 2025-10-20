Sampdoria, riecco Foti: "Felice del ritorno a casa"

"Sono pronto e sono felice di essere tornato a casa mia". Così Salvatore Foti oggi a Genova per le visite mediche prima di prendere la guida, nei fatti, della Sampdoria dopo l'esonero di Massimo Donati. Il 37enne siciliano, ex collaboratore di Giampaolo e vice di Mourinho, avrà formalmente il ruolo di secondo allenatore alle spalle di Gregucci ma nella sostanza avrà comunque un ruolo centrale.

Oggi il primo allenamento del nuovo staff tecnico

Oggi pomeriggio il primo allenamento del nuovo staff tecnico a Bogliasco (ci sarà anche Nicola Pozzi). La Sampdoria sta lavorando in queste ore anche alla chiusura dell'accordo con Attilio Lombardo che può rientrare - al fianco di Gregucci - in blucerchiato.

