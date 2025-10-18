Genoa Women, è una giornata storica: tre gol alla Ternana per la prima vittoria in serie A

Le reti di Hilaj, Lipman e Monterubbiano fanno felice il Genoa Women (foto Genoa Cfc)

Al terzo tentativo il Genoa Women va a bersaglio: alla Sciorba batte nettamente la Ternana e conquista i primi, storici punti in serie A. Le reti di Hilaj, Lipman e Monterubbiano suggellano la superiorità delle rossoblù su un avversario comunque mai domo.

Prima vittoria nel massimo torneo, successo preziosissimo in chiave salvezza, oltre a un notevole bagno di autostima: la squadra di De La Fuente dimostra di aver messo a frutto gli insegnamenti delle brucianti sconfitte di misura contro Milan e Lazio. Davanti a una pari livello, il Genoa Women sa cogliere l’attimo, leggendo alla perfezione i momenti determinanti della partita. Stavolta col condimento di una precisione sotto la porta altrui nelle prime due giornate tendente al lacunoso.

Contro una brillante Ternana non è tutto facile, anzi. Le umbre passano addirittura in vantaggio con Pellegrino Cimò, ma la sua posizione è irregolare.

Botta e risposta nel giro di pochi minuti

Il primo, vero affondo porta il Grifone in vantaggio. Una punizione di Acuti genera una super mischia in area, risolta da Hilaj con una potente conclusione che vale il vantaggio rossoblù. Ma immediata è la risposta della Ternana: Ripamonti lancia Pellegrino Cimò, lesta a battere l’incolpevole Forcinella.

Il duello si ripresenta ad inizio ripresa, però stavolta il portiere rossoblù nega la gioia del raddoppio all’attaccante umbra. Ternana adesso intraprendente, però senza incidere: ottima occasione per Lazaro, con conclusione da dimenticare.

Lipman e Monterubbiano: uno-due decisivo

A metà ripresa la svolta dell’intero match: sul corner di Acuti, la più lesta ad arrivare sul pallone è Lipman, che da pochi passi riporta in vantaggio le rossoblù.

Il Genoa non si accontenta, capendo che è il momento di chiuderla di fronte a un avversario in chiara difficoltà. Il tiro di Bahr è deviato in calcio d’angolo. Ancora Acuti, ancora un pericoloso pallone in area: l’assist di Hilaj è perfetto per Monterubbiano, che di testa firma il 3-1. La carta della disperazione delle umbre non porta a nulla di concreto: il Genoa è attento, sfiora il poker con un gran tiro di Bettalli che esce appena sopra la traversa e poi è libero di andare a godersi un successo meritevole di una preziosa cornice. E adesso, con tre punti in altrettante partite, la classifica è decisamente più respirabile.

Genoa-Ternana 3-1

Reti: 32’ Hilaj (G); 36’ Pellegrino Cimò (T); 66’ Lipman (G); 69’ Monterubbiano (G)

Genoa (4-3-3): Forcinella; Acuti, Di Criscio, Lipman, Vigilucci; Cinotti (88’ Giles), Hilaj, Cuschieri (70’ Massa); Monterubbiano (70’ Giacobbo), Bahr (88’ Bettalli), Sondergaard (82’ Bargi). All. De La Fuente.

Ternana (4-3-3): Ciccioli; Ripamonti, Pacioni, Massimino, Vigliucci (70’ Ferraresi); Di Giammarino (75’ Porcarelli), Regazzoli, Petrara (70’ Peruzzo); Pirone, Pellegrino Cimò, Lazaro (82’ Breitner). All. Cincotta.

Arbitro Rossini di Torino. Ammonite: Regazzoli, Bahr.

