Genoa Women, non basta l’eurogol di Vigilucci: la super partenza della Lazio è decisiva

Un'azione di Caterina Bargi (foto Genoa Cfc)

Ancora un’incompiuta per il Genoa Women. Dopo la profonda amarezza per il sorpasso del Milan in zona Cesarini all’esordio nel campionato di serie A, anche nella prima trasferta la squadra di De La Fuente si arrende col minimo scarto.

Gara totalmente diversa rispetto a quella giocata domenica scorsa al Cantera Stadium. A Roma, la Lazio è brava a mettersi la strada subito in discesa con la rete di Simonetti, trova il raddoppio con Goldoni a metà ripresa ma non la chiude. Così, un eurogol di Vigilucci tiene le rossoblù in partita fino in fondo.

Ma questo alla fine non basterà per sollevare l’umore e la classifica di un Genoa in difficoltà soprattutto quando si è trattato di verticalizzare negli ultimi 16 metri e piuttosto pasticcione in difesa. Apprezzabili la combattività, la tenuta fisica e la volontà di non arrendersi mai, ma contro questa Lazio destinata a un campionato da primi posti sarebbe servito qualcosa in più.

A Simonetti bastano 9 minuti per sbloccarla

Avvio in clamorosa salita per la squadra di De La Fuente: al primo affondo la Lazio non perdona. Dopo soli nove minuti è Simonetti ad approfittare di distrazioni in serie al limite dell’area rossoblù per involarsi verso la porta di Forcinella e superarla agevolmente. Nell’occasione, maglie troppo larghe nella retroguardia di un Genoa che fatica tremendamente a costruire azioni d’attacco. Tiro debole e impreciso di Sondergaard al 15’: tutto qui. In chiusura di primo tempo, biancocelesti vicine al raddoppio: al 38’ volatissima di Martin, ci mette una pezza provvidenziale Lipman. Poco dopo il tiro di Oliviero è ben bloccato da Forcinella.

A metà ripresa il raddoppio di Goldoni

Secondo tempo sulla falsariga del primo: Monnecchi impegna l’attenta Forcinella. Poco dopo, un pasticcio della difesa laziale dà via libera a Monterubbiano, che però perde l’attimo buono.

Per il resto, solo Lazio: al 61’ il palo di Piemonte su grande spunto di Monnecchi, poi il raddoppio biancoceleste con Goldoni, che valorizza l’affondo di Le Bihan. Di Criscio prova un tentativo disperato, ma non riesce a impedire al pallone del 2-0 di rotolare in porta. Su colpo di testa di Piemonte, a Forcinella battuta, rimedia Hilaj, provvidenzialmente appostata sulla linea di porta.

Spalle al muro, il Grifone non molla e si aggrappa a un eurogol di Vigilucci, che accorcia le distanze con un siluro da 20 metri. Speranza ora lunga 6 minuti più recupero. Qualche mischia, padrone di casa un po’ in affanno, Genoa a testa bassa. Ma l’occasione di un clamoroso pareggio non arriva e così al triplice fischio la Lazio raddoppia le vittorie e il Grifone le sconfitte.

Sabato alle 12.30 si torna al Cantera Stadium, avversaria la Ternana: sfida tra neopromosse che provano a mettere le radici in serie A.

Lazio-Genoa 2-1

Reti: 9’ Simonetti (L); 65’ Goldoni (L): 84’ Vigilucci (G)

LAZIO (3-4-2-1): Durante; Reyes, D`Auria, Mesjasz; Monnecchi (66’ Ashworth-Clifford), Castiello (46’ Goldoni), Benoit, Oliviero; Le Bihan, Simonetti (35’ Martin); Piemonte. All. Grassadonia

GENOA (4-3-3): Forcinella; Vigilucci, Di Criscio, Lipman (73’ Giles), Acuti; Cinotti (82’ Bargi), Hilaj, Cuschieri (58’ Giacobbo); Monterubbiano (73’ Massa), Sondergaard, Bahr (58’ Curraj). All. De La Fuente.

Arbitro Leorsini. Ammonite: Castiello, Hilaj.

