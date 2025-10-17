Alla Sciorba arriva la Ternana: per il Genoa Women sono già brividi salvezza

La responsabile del Genoa Women Carissimi e il tecnico De La Fuente (foto Genoa Cfc)

Genoa Women e Ternana all’ultimo posto in classifica, uniche squadre ancora a quota zero dopo due giornate. Il più classico impatto da neopromosse per le formazioni che, insieme al Parma, hanno preso l’ascensore nello scorso campionato di serie B.

L’appuntamento è per domani alle 12.30 alla Sciorba per un mezzogiorno di fuoco alla ricerca dei primi punti in una serie A cominciata in salita. Nessuna novità o sorpresa, tutto facilmente immaginabile considerata la portata del salto di categoria.

Quelle ferite aperte contro Milan e Lazio

La squadra di De La Fuente arriva alla sfida con le umbre con tanta voglia di riscatto, incentivata anche da una competitività evidenziata sia contro il Milan, sia contro la Lazio. Due sconfitte di misura (2-1), particolarmente bruciante quella con le rossonere, ma anche quella di Roma ha lasciato aperta la porta a un robusto rammarico.

Le umbre frenate da una difesa colabrodo

Per la Ternana, invece, avvio senz’altro più crudo, con la cinquina incassata dall’Inter (5-0) e il pirotecnico stop in casa contro il Napoli (3-4). E adesso? Anche se siamo soltanto alla terza di campionato, dal confronto della Sciorba facile aspettarsi un alto livello di tensione da punti salvezza. Al di là di una classifica che a ottobre non può essere presa in considerazione, questo Genoa-Ternana potrà senz’altro fornire preziose indicazioni sulle reali forze di chi lotterà nella seconda parte della graduatoria.

Nonostante la doppia sconfitta, rossoblù col morale alto e totalmente in fiducia per essere rimaste in partita fino alla fine contro due big come Milan e Lazio. Ma domani alla Sciorba sarà un’altra musica, con ben altre tensioni e, fatalmente, pressioni da risultato.

Terza giornata: Genoa-Ternana; Sassuolo-Como; Fiorentina-Milan; Napoli-Roma; Lazio-Juventus; Inter-Parma.

La classifica: Roma, Napoli, Lazio 6; Inter 4; Como, Milan, Parma 3; Fiorentina, Juventus, Sassuolo 1; Genoa, Ternana 0.

