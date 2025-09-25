Sport

Sampdoria, nuova contestazione dei tifosi in zona Campi

Sit in a margine di un evento legato a uno sponsor del club blucerchiato: la proprietà resta nel mirino dei supporter doriani
di Marco Bisacchi

Prosegue la contestazione dei tifosi della Sampdoria nei confronti della proprietà del club, dopo che nei giorni scorsi - dopo l'assemblea plenaria di martedì sera in gradinata Sud allo stadio Ferraris - i supporters doriani hanno deciso in modo univoco di chiedere con forza all'attuale società di farsi da parte per trovare un compratore, vista la crisi senza precedenti vissuta dalla squadra in questa fase storica.

Nuova protesta

L'ultimo episodio di contestazione in serata in zona Campi (via Bianchi), dove i tifosi doriani si sono radunati in un sit in - con uno striscione e nuovi cori di protesta - a margine di un evento legato a uno sponsor della Sampdoria. Non è da escludere che nuove iniziative possano ripetersi anche nei prossimi giorni, non solo nel corso delle partite in programma a Marassi. Intanto la Sampdoria sabato affronta il Bari allo stadio San Nicola per provare a rilanciarsi dopo una partenza falsa in questo campionato di Serie B.

