Sampdoria, nuova contestazione dei tifosi in zona Campi

L'ultimo episodio di contestazione in serata in zona Campi (via Bianchi), dove i tifosi doriani si sono radunati in un sit in - con uno striscione e nuovi cori di protesta - a margine di un evento legato a uno sponsor della Sampdoria. Non è da escludere che nuove iniziative possano ripetersi anche nei prossimi giorni, non solo nel corso delle partite in programma a Marassi. Intanto la Sampdoria sabato affronta il Bari allo stadio San Nicola per provare a rilanciarsi dopo una partenza falsa in questo campionato di Serie B.
I blucerchiati sabato sono chiamati a sbloccare la casella zero in classifica. Mentre i tifosi contestano la proprietà, il messaggio social dell'ex Borini, a un anno dal gol nel derby: "Legame indelebile"
Nel momento più buio della storia blucerchiata, l'investitore di Singapore annuncia nuovi investimenti anche sul mercato di gennaio. Ma in estate le mosse del club sono state votate al risparmio e oggi la squadra di Donati rischia la C
L'incerto Coucke in porta, Cuni preferito a Coda in attacco, e ancora Narro che entra in campo prima di Benedetti: il mister blucerchiato resta a rischio esonero ma deve smarcarsi dalle pressioni dei dirigenti per le scelte di formazione
IL COMMENTO
Sampdoria, basta prese in giro: la proprietà venga a Primocanale con i documenti e faccia chiarezza
Comuni e Regioni, scelte dolorose senza una vera spending review