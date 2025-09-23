Sampdoria, la rabbia dei tifosi nella Sud: "La società venda"

Circolano in rete le prime immagini dall'assemblea plenaria dei tifosi della Sampdoria andata in scena questa sera nella gradinata Sud dello stadio "Luigi Ferraris" di Genova. Grande partecipazioni: circa 4000 i supporters doriani presenti. Evidente uno striscione che chiede - a chiare lettere - all'attuale proprietà di farsi da parte e vendere la società. Una crisi senza precedenti per i blucerchiati, a zero punti e ultimi in classifica in B dopo quattro giornate. Una crisi che nasce in primis dalle strategie e dalle scelte del club, che peraltro sempre oggi - attraverso una lettera ai tifosi dell'azionista di Singapore Joseph Tey - ha parlato genericamente di un progetto e di investimenti per riportare la Sampdoria in Serie A "entro il 2028".

Possibili cortei in città

I tifosi nel corso del confronto hanno ribadito con forza la loro contestazione nei confronti dell'attuale proprietà annunciando nuove possibili iniziative, dopo il blitz dei giorni scorsi al Salone Nautico. Possibili anche cortei in città e iniziative di protesta in occasione delle gare casalinghe al Ferraris.

