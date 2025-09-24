Sampdoria, i tifosi uniti: "Questa proprietà venda e esca di scena"

Una "posizione presa dall'intera tifoseria" che viene definita come "chiara e definitiva". Inizia così un messaggio social dei gruppi della Sud che - dopo l'assemblea di ieri sera nella gradinata Sud che ha visto la partecipazione di oltre 4000 tifosi della Sampdoria - ribadisco la scelta di contestare l'attuale proprietà del club blucerchiato. "Nonostante i risultati sportivi tragici, la tifoseria blucerchiata ha confermato cifre record di abbonamenti e presenze. Questo ribadisce quanto la Sampdoria sia e rimanga una piazza da Serie A, per storia, blasone e passione - scrivono i tifosi - a fronte di ciò la vostra gestione ha dimostrato incapacità assoluta nel riportare questa società al livello che merita".

Nel mirino dei tifosi - dopo l'acceso confronto di ieri - ci sono in primis l'azionista e finanziatore di Singapore Joseph Tey (che ieri aveva annunciato nuovi investimenti e promesso un generico ritorno in Serie A "entro il 2028"), quindi il presidente Matteo Manfredi, il rappresentante degli azionisti Nathan Walker e il ceo dell'area sportiva Jasper Fredberg (che pure è arrivato solo quest'estate).

I sei punti della contestazione

Punto per punto, i tifosi della Sampdoria sottolineano le mancanze di questa gestione di "oltre 27 mesi", ovvero "l'assenza totale di una vera struttura societaria solida, compatta e riconoscibile"; "continui avvicendamenti di direttori, dirigenti, staff tecnici e allenatori"; "indebolimento del settore giovanile e il quasi annientamento della squadra femminile"; "mancanza di trasparenza senza spiegazioni chiare, nè un volto autorevole che rappresentasse autorevolmente la società ma solo comunicazioni filtrate, tardive o inesistenti"; "totale assenze di investimenti reali per rafforzare la rosa e quindi risorse per il futuro"; "ottenimento del peggior risultato sportivo in 79 anni di storia, la retrocessione in Serie C".

Le richieste alla proprietà

Sei punti che evidenziano una crisi sportiva senza precedenti per la Sampdoria, oggi ultima in classifica a zero punti nel campionato di Serie B. "Pur vantando a dire vostro un riordino dei conti dell'Uc Sampdoria resta evidente il fatto che di calcio non siate minimamente competenti. La verità è chiara: non siete in grado di essere la proprietà e la dirigenza dell'Unione Calcio Sampdoria" scrivono i tifosi blucerchiati. "L'immagine stessa della società è stata più volte compromessa, dalla retrocessione negativamente storica in Serie C fino all'esposizione mediatica della vicenda Silvani, che ha screditato in maniera indelebile il nostro settore giovanile - scrive la Sud - per quest'ultimo episodio non siete stati in grado di difendere la Sampdoria nè contro Silvani nè contro chi aveva promosso quelle accuse".

E poi la richiesta forte da parte dei tifosi doriani, a questa proprietà contestata: "Oggi la tifoseria non chiede più ma pretende la vostra uscita di scena. La vostra permanenza non è più accettata nè accettabile. Il compito che vi rimane è uno solo, individuare nuovi acquirenti, preparati e consapevoli, capaci di guidare la Sampdoria con rispetto, per la storia e per la sua gente. La tifoseria, al di là di qualunque vostra futura dichiarazione, o all'ottenimento di qualsiasi risultato sportivo, si schiera ufficialmente contro la vostra permanenza alla guida dell'Uc Sampdoria".

Bari-Sampdoria aperta ai "no tessera"

Intanto dopo un paio di settimane di lavoro diplomatico, la Sampdoria è riuscita a ottenere la riapertura ai tifosi "no tessera" per la partita di sabato (ore 19,30) in trasferta a Bari. I residenti in Liguria potranno acquistare esclusivamente il biglietto per il settore ospiti, per i residenti fuori regione saranno aperti anche altri settori dello stadio "San Nicola". Esiste da anni uno storico gemellaggio tra i tifosi di Bari e Sampdoria. Il club blucerchiato - rappresentato dall'ad Fiorella - ha ottenuto questo risultato in triangolazione con le questure di Bari e Genova, che la stessa società ha ringraziato per l'apertura.

Qui Bogliasco

Oggi nuovo allenamento a Bogliasco per la squadra di Massimo Donati, in vista della gara di Bari. Nuovamente in gruppo Venuti e Coucke (il portiere belga è comunque in ballottaggio con Ghidotti), terapie per Pedrola e Ferrari: quest'ultimo resta indisponibile e non dovrebbe recuperare per il match in Puglia. Domani nuovo allenamento mattutino al Mugnaini. In formazione - vista la squalifica per tre giornate di Cherubini - maglia da titolare quasi scontata per Pafundi. Ballottaggio tra Coda e Cuni in attacco.

