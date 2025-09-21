Sport

Genoa, Primavera sempre più capolista: un gol di Klisys piega la Roma

di Carlo Danani
Il tecnico Sbravati e l'attaccante Romano (foto Genoa Cfc)

La Primavera del Genoa allunga la sua splendida partenza in campionato. Al Cantera Stadium della Sciorba la squadra di Jacopo Sbravati supera anche la Roma (1-0), consolidando così il primato in classifica.

Di Lucas Klisys, difensore lituano classe 2007, sul finire del primo tempo la rete che vale il quarto successo in sole cinque gare.

Questa vittoria segue quelle ottenute contro Lazio, Milan e Juventus. Completa il quadro di questo splendido avvio di stagione il pareggio con la Fiorentina. I giovani rossoblù possono anche vantare la miglior difesa del campionato, con sole 3 reti incassate. Il prossimo impegno è in calendario domenica a Cagliari.

La classifica: Genoa 13; Parma 11; Bologna, Fiorentina, Sassuolo 10; Atalanta 9; Frosinone 8; Roma, Milan, Verona 7; Lazio, Monza, Inter 6; Cesena 5; Juventus 4; Torino, Napoli, Cagliari, Lecce 3; Cremonese 0. Lazio, Monza, Cesena, Torino, Napoli, Cremonese una gara in meno.

Romano al Mondiale Under 20

In Sardegna il Genoa non potrà contare su Marco Romano, ma il motivo è di puro orgoglio per tutto il club: l’attaccante infatti martedì partirà insieme ai compagni di squadra della Nazionale Under 20 in direzione Cile, dove dal prossimo fine settimana verranno ospitati i Mondiali di categoria. Proprio domenica gli azzurrini faranno il loro esordio, affrontando l’Australia alle ore 22 italiane.

