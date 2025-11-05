Cronaca

Torna alla homepage

Morta schiacciata da una palma, il perito: "Radici marce causa del crollo"

La palma che lo scorso 12 marzo ha travolto e ucciso Francesca Testino, mentre camminava in centro a Genova, aveva le radici marce ma "non è stato individuato un unico microorganismo fitopatogeno"
1 minuto e 34 secondi di lettura
di redazione

La palma che lo scorso 12 marzo ha travolto e ucciso Francesca Testino, mentre camminava in centro a Genova, aveva le radici marce ma "non è stato individuato un unico microorganismo fitopatogeno". E' un primo risultato a cui è arrivato l'agronomo Fabrizio Cinelli, docente di Strutture verdi e paesaggio all'Università di Pisa, incaricato dalla giudice Carla Pastorini di stabilire le cause del crollo della pianta.

La relazione finale verrà depositata tra 10 giorni e verrà poi discussa all'udienza dell'incidente probatorio il 21 novembre. Era stato lo stesso pm Fabrizio Givri a chiedere che l'accertamento con una perizia. Il perito ha però chiesto ai consulenti degli indagati di inviargli le proprie conclusioni prima di elaborare il documento finale.

Per quella tragedia, la procura ha indagato 12 persone tra dipendenti o ex dipendenti di Aster, l'azienda municipalizzata che si occupa anche di verde pubblico, e un consulente esterno.

Gli indagati (assistiti dagli avvocati Andrea Boselli, Pietro e Federico Bogliolo, Massimo Boggio, Enrico Scopesi, Graziella Delfino e Tommaso Calabrò) sostengono invece che a causare il crollo sarebbero stati degli interventi alle aiuole fatti dal Municipio. Quella depositata in questi giorni "è una bozza di perizia - sottolineano Boselli e Boggio - in relazione alla quale il perito ha invitato i consulenti tecnici a far pervenire le proprie osservazioni entro il 7 novembre. A seguito di un confronto con il nostro consulente tecnico, sono emerse numerose criticità nell'elaborato peritale, che non ha fornito risposta ad alcuni dei quesiti formulati dal giudice (ad esempio, non viene fatta alcuna menzione al sito di radicazione della palma).

Inoltre, il perito è incorso in diverse contraddizioni tra le argomentazioni svolte e le conclusioni raggiunte. Ha infatti individuato come causa esclusiva della caduta della palma i marciumi radicali, salvo poi indicare, nelle conclusioni, tre diverse concause. Si nota come abbia effettuato un evidente copia-incolla dalle conclusioni di un proprio consulente, omettendo però di approfondire le condizioni del sito, come invece era stato indicato". 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 30 Aprile 2025

Crollo palma a Genova: l’agronomo Cinelli al lavoro per chiarire la tragedia di Francesca Testino

L’esperto dovrà valutare se la manutenzione ordinaria e straordinaria della pianta fosse adeguata
Giovedì 13 Marzo 2025

Crollo palma, decine di chiamate ai vigili del fuoco per alberi "pericolanti"

Giornata di lavoro per i vigili del fuoco di Genova quindi, che sono stati chiamati ad effettuare sopralluoghi in diverse parti della città
Mercoledì 12 Marzo 2025

Crollo palma, abitante accusa: "Era in bilico da almeno undici anni"

Rosaria, che ha il poggiolo affacciato sull'albero, "ogni tanto transennavano l'area, e legavano la pianta con un tirante, che però non c'era da mesi"

TAGS