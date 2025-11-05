Bogliolo attacca Ferrante: "Comune accentratore, restituisco le chiavi del municipio". L'assessore: "Basta seguire le regole"

"Porterò all’assessore ai Lavori pubblici le chiavi del municipio: depotenziati i Municipi con la negazione della possibilità di lavorare con gli uffici comunali se non dopo sua espressa autorizzazione". Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante di Genova non usa mezzi termini. Nel mirino finisce l'assessore ai Lavori pubblici di Palazzo Tursi Massimo Ferrante. Al centro della questione l'iter stabilito dal Comune di Genova che prevede che l'assessorato sia informato in anticipo delle richieste fatte dai singoli municipi. A far scoppiare la polemica una mail arrivata al presidente del municpio Levante Bogliolo direttamente dal Comune in risposta alla richiesta di un sopralluogo. Nella mail veniva informato, spiega Bogliolo, che prima degli uffici tecnici avrebbe dovuto contattare l'assessorato per informarlo della richiesta ed "evitare richiami". Poco dopo però è lo stesso assessore ai Lavori pubblici Ferrante a replicare a Bogliolo: 'È semplicemente una modalità organizzativa delle varie direzioni tecniche centrali. A nessuno viene negato nulla. È corretto che l'assessorato sia informato degli spostamenti e dei temi affrontati al fine di rendere più efficiente la gestione delle direzioni e uffici".

L'attacco di Bogliolo

"I Municipi che dovevano essere potenziati (ma ancora non si è capito come), sono finiti nel dimenticatoio - spiega Bogliolo in una nota -: oggi ci è stata negata la possibilità di organizzare incontri e lavorare con gli uffici comunali. Sono estremamente preoccupato perché ho ricevuto, poche ore fa, una mail da parte di una dipendente del Comune di Genova la quale, dopo aver preso visione di una mia richiesta di sopralluogo sul territorio, ha comunicato che per evitare “richiami…” avrei dovuto chiedere l’autorizzazione all’assessore ai Lavori pubblici. Ciò che preoccupa è, tuttavia, il diktat ricevuto dall’assessore, prontamente informato: lo stesso, infatti, ha riferito che vale così per tutti e che il Municipio Levante deve adattarsi. Ha fatto anche lui il presidente e sa bene che non si può aspettare per un sopralluogo, soprattutto quando ci sono urgenze che coinvolgono i cittadini. Questa non è la tanto sbandierata condivisione e volontà di ascolto: è un sistema gerarchico ben definito, rigido e che non aiuta il lavoro sul territorio. Lo appesantisce. A questo punto, se non avremo possibilità di rapportarci con gli uffici tecnici del Comune, porterò direttamente le chiavi del Municipio all’assessore certo che allora potrà amministrare direttamente lui tutto il Levante Genovese" conclude Bogliolo a margine della riunione svoltasi tra l’assessore ai Lavori pubblici e i presidenti di Municipio in tema di manutenzioni.

La replica dell'assessore Ferrante

"E' semplicemente una modalità organizzativa delle varie direzioni tecniche centrali, si chiede di conoscere chi viene chiamato ad uscire dagli uffici del Matitone e su quale argomento - replica l'assessore ai Lavori pubblci del Comune di Genova Massimo Ferrante -. I presidenti devono informare la segreteria dell'assessorato quando chiamano i tecnici delle direzioni centrali per sapere quali sono gli argomenti che vengono trattati sui territori. A nessuno viene negato nulla e a nessuno viene negata la presenza, i Municipi sono il Comune decentrato sul territorio ma è corretto che l'assessorato sia informato degli spostamenti e dei temi affrontati al fine di rendere più efficiente la gestione delle direzioni e uffici".