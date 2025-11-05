Genoa, le prime immagini di De Rossi a Genova

Daniele De Rossi è arrivato a Genova questa sera intorno alle 20. Domani la firma sul contratto (fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza) poi sarà pronto per guidare il suo primo allenamento al Signorini di Pegli. Insieme a De Rossi è arrivato anche il nuovo ds del club rossoblù Diego Lopez.

L'ex allenatore della Roma guiderà per la prima volta il Genoa domenica allo stadio Ferraris, quando i rossoblù affronteranno la Fiorentina. Lo farà però dalla tribuna e non dalla panchina perché deve scontare un turno di squalifica rimediato proprio al Ferraris nella gara contro il Grifone.

La presentazione ufficiale sarà venerdì insieme a quella del nuovo ds Diego Lopez.

Vestiti e scarpe sportive De Rossi si è limitato a qualche saluto con tanti sorrisi ma senza rilasciare dichiarazioni.