Genoa-Atalanta: torna Ostigard, ballottaggio a centrocampo. Probabili formazioni. Live dalle 20.45

Finora 8 punti in 5 partite sulla panchina rossoblù per De Rossi (foto Genoa Cfc)

Sono 23 i convocati da Daniele De Rossi per la partita con l’Atalanta, posticipo della giornata numero 16. Arbitra Abisso, al Ferraris si comincia alle 20.45. Tra infortuni e convocazioni in Coppa d’Africa, ben sei assenze per parte. Sulla sponda rossoblù la buona notizia è il recupero di Ostigard, in netta ripresa dall’infortunio che lo ha costretto a rallentare negli ultimi tempi. Leo è rientrato in gruppo e stasera sarà quantomeno in panchina, all’occorrenza per l’ultima parte di gara. Davanti a Leali, automatica conferma per Marcandalli, Otoa e Vasquez.

DDR ha un solo dubbio: centrocampo da completare con Thorsby o Ellertsson? Entrambi di recente hanno fornito convincenti garanzie di affidabilità. Per il resto, una pioggia di conferme per un assetto base che ormai da inizio novembre sta offrendo sicurezze e punti di riferimento.

Quella porta da provare a blindare

La fase offensiva, a bersaglio ininterrottamente da sei partite consecutive, si conferma brillante. La vera sfida rimane quella di un salto di qualità in una fase difensiva che ormai da due mesi prende ininterrottamente almeno un gol a gara. L’ultima volta in cui il Grifone mantenne la sua rete inviolata risale addirittura al 19 ottobre, giorno del modesto 0-0 interno col Parma.

Atalanta senza, tra gli altri, Kossounou, Lookman e Bellanova. Però pur sempre forte di una rosa profonda. Dopo la super notte battendo il Chelsea in Champions League e quella da dimenticare contro il Verona, la Dea cerca una stabilità ancora tutta da raggiungere. Ma con un organico del genere, decisamente alla portata.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Zalewski

Arbitro: Abisso, assistenti Di Gioia e Barone, quarto uomo Marchetti, Var Gariglio, Avar Marini

Indisponibili Genoa: Siegrist, Messias, Cuenca, Onana, Gronbaek, Cornet

Indisponibili Atalanta: Kossonou, Lookman, Bakker, Pasalic, Bellanova, Djimsiti