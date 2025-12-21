A Viaggio in Liguria i menù più ghiotti delle feste di Natale - La puntata

Le proposte per un menu natalizio nella nuova puntata di Viaggio in Liguria: dal brandacujun a ponente, alle seppie in zimino, e ancora la tradizione del panettone dei poveri, i dolci invece più nuovi e quelli gluten free. La puntata è sempre disponibile on demand sul nostro sito.

A tutto pesce

Nel corso delle festività due piatti della tradizione ligure che non possono mancare sulle vostre tavole sono almeno due. Il brandacujun, baccalà mantecato con patate, olio e aromi, è il primo: un piatto che racconta la storia dei marinai e di una cucina semplice, fatta di gesti antichi e sapori autentici. E poi lo zimino di ceci e seppia, intenso, cotto lentamente un piatto che profuma di porto e di caruggi, emblema della Liguria più vera. Sapori intensi che sanno attraversare il tempo e continuano a rappresentare l’identità gastronomica del territorio. Cibi autentici che parlano ligure e che continuano ieri come oggi a raccontare l’anima di questo territorio. Con Franco Nativo.

La cucina povera dell'entroterra

Siamo andati nell'entroterra del Tigullio, a Belpiano di Borzonasca, a scoprire un cibo natalizio del passato, il cosiddetto panettone dei poveri, realizzato con ciò che in una famiglia era disponibile. Seguiamo l'impasto passo passo, fino alla cottura. Restiamo poi nel mulino di Belpiano per raccontare come veniva fatto l'albero di Natale nel passato, utilizzando i maccheroni di Natale detti anche Natalini, i fichi secchi, i mandarini, le noci. Con Elisabetta Biancalani.

Il nuovo dolce della Spezia



Genova ha il pandolce, Sarzana la spungata... ma alla Spezia mancava un dolce tipico per il Natale! Per rimediare a questa lacuna sono stati chiamati a raccolta e messi alla prova i migliori pasticceri della provincia; a giudicarli il pasticciere più famoso d’Italia, Iginio Massari. Parliamo di dolci e anche di che vini portare a tavola .. con qualche divertente consiglio per sopravvivere alle feste con Dario Vergassola. E poi chiudiamo con alcune proposte per chi deve evitare il glutine o soffre di intolleranze alimentari. Ma è possibile realizzare ricette golose, facili e totalmente inclusive? Certo che sì. Con Emanuela Cavallo.