Volo salva-vita da Alghero a Genova: neonata di due giorni trasportata d'urgenza al Gaslini

Si è concluso un trasporto sanitario d'urgenza a favore di una neonata di solo 2 giorni, in imminente pericolo di vita, effettuato con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. La piccola paziente, ricoverata presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, necessitava di un trasferimento immediato verso l'Istituto Gaslini di Genova, struttura adeguata per il trattamento del caso.

Da Alghero all'aeroporto di Genova

Il volo d'urgenza è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea - la sala operativa dell'Aeronautica Militare - che ha immediatamente coinvolto il 31° Stormo, reparto in prontezza operativa per questo tipo di missioni. Completate le procedure operative, il velivolo è decollato dall'aeroporto di Ciampino diretto ad Alghero, dove la neonata è stata imbarcata e trasportata in culla termica costantemente monitorata da un'equipe medica specializzata. Successivamente l'aeromobile ha raggiunto l'aeroporto di Genova. Da lì, la piccola è stata trasferita in ambulanza presso la struttura ospedaliera di destinazione per il ricovero.