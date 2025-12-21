Frontale tra un'auto e uno scooter in piazza Palermo, centauro sbalzato per cinque metri

È stato il rumore dell'impatto a far scattare l'allarme. Così i soccorritori della Croce Bianca Genovese sono intervenuti per un incidente tra un'auto e una moto avvenuto a pochi metri dall'entrata della sede di piazza Palermo. Erano passate da qualche minuto le undici del mattino.

L'incidente

L'ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese non si è dovuta spostare neanche di un millimetro, visto che l'equipaggio in quel momento si trovava in sede ed è potuto intervenire immediatamente. Per cause da accertare, uno scooter che percorreva la direzione centro e un'auto proveniente dal senso opposto si sono scontrati semi-frontalmente: nell'impatto il conducente del mezzo a due ruote, un 54enne, è stato sbalzato di circa cinque metri insieme al proprio motoveicolo, rovinando sull'asfalto.

I soccorsi

L'uomo è stato spinalizzato e condotto in codice giallo alpronto soccorso dell'ospedale Galliera con dolore al collo e alla schiena. Nessuna conseguenza per la conducente dell'auto, una donna di 74 anni; i danni al mezzo sono stati tuttavia rilevanti.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità, congestionata in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto in concomitanza con il mercato straordinario di Piazza Palermo che sta richiamando un notevole afflusso di veicoli e pedoni.