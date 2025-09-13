Vieira: “A Como un Genoa competitivo, sono sicuro che il gol arriverà presto”

Patrick Vieira, seconda stagione al Genoa

“A Como per giocarcela, saremo competitivi contro tutti, anche con le squadre che sono davanti a noi”. Patrick Vieira semina sicurezza e rassicurazioni in vista della prima trasferta di campionato.

Lunedì nel posticipo in riva al Lario ecco la sfida al suo amico Fabregas. Senza timori, con la ferrea volontà di provarle tutte per invertire un pronostico totalmente dalla parte lombarda.

“Loro - aggiunge il tecnico nella conferenza stampa pre gara - stanno avendo una crescita più veloce anche per il mercato che hanno appena concluso. Credo che possano competere per un posto in Europa. Noi? Saremo pronti. Siamo consapevoli della nostra forza. Contro la Juventus mi è piaciuto quello che ho visto in campo. Abbiamo fatto di tutto per realizzare quel gol che alla fine non è arrivato soprattutto per dettagli: la traversa colpita da Masini è l’esempio più evidente. Ecco, proprio sui dettagli dovremo concentrarci, il nostro prossimo salto di qualità dovrà arrivare proprio da lì”.

Otoa recupera, Gronbaek può farcela, Onana no

Gronbaek, per un problema al naso, è in dubbio. Anche se nelle ultime ore la situazione è migliorata.

“Otoa – precisa Vieira – è rientrato in gruppo, ha recuperato. Onana ha invece accusato un piccolo problema, per Como sarà fuori così come Cornet”.

“Malinovskyi? E’ pronto per giocare dall’inizio. Ellertsson? Contro la Juve ha disputato una grande partita, così come con la maglia dell’Islanda in Francia da terzino sinistro. Anche lui è prontissimo. Ma deciderò soltanto all’ultimo”.