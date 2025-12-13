Tragedia sull'A7: operaio trovato morto in cantiere

Un operaio di circa 40 anni, dipendente di una ditta appaltatrice per Autostrade per l'Italia, è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di oggi all'interno di un camioncino di servizio in un'area di cantiere sull'autostrada A7, nel tratto tra Bolzaneto e Busalla, in prossimità della zona La Campora. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato visto l'ultima volta intorno alle 13, mentre svolgeva le sue mansioni. Quando il collega è tornato al mezzo, lo ha rinvenuto in arresto cardiaco, probabilmente già in rigor mortis.

L'intervento dei soccorsi