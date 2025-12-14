Cala il buio, gruppo di amici si perde nel bosco di Davagna: 18enne all'ospedale

Sono stati salvati dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino un gruppo di giovani amici che si è perso su un sentiero dell'entroterra genovese, in località Marsiglia, nel Comune di Davagna.

La chiamata d'aiuto è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri quando i ragazzi, tutti di 18 anni, si sono resi conto di aver perso la strada per tornare alla macchina. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino e la Croce Rossa.

I soccorsi

Rintracciati nel giro di poco, all'arrivo dei soccorsi uno dei ragazzi non riusciva più a camminare, probabilmente stremato. Stabilizzato su una speciale barella per il trasporto in montagna, i pompieri e il personale del CNSAS si sono alternati nel trasporto fino alla strada carrabile, dove c'erano ambulanza e automedica ad attenderlo. Il 18enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Galliera.