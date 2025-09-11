Johan Vasquez rinnova fino al 2028 Como-Genoa. Sfida di talenti argentini

Vasquez insieme al ds Ottolini

Diventa ufficiale il rinnovo di Johan Vasquez col Genoa. La società comunica che il nuovo capitano rossoblu ha sottoscritto un accordo fino al 2028. Il difensore e capitano anche della Nazionale Messicana con la maglia rossoblu ha finora collezionato 108 presenze e realizzato 6 gol. In odore di prolungamento di contratto ci sono anche Seydou Fini e Aaron Martin

Carboni vs Paz, sfida tra talenti argentini

Dodici minuti complessivi nelle partite contro Venezuela ed Ecuador per Nico, nemmeno una panchina per Valentin. Ma il futuro dell’Argentina sembra tutto per Paz e Carboni, astri nascenti del pallone di ultima generazione. Nel posticipo di lunedì in riva al Lario i due compagni di Nazionale si sfideranno in un Como-Genoa che potrebbe dipendere anche e soprattutto dalle loro invenzioni.

Nico, premiato ieri come migliore Under 23 di agosto, 6 gol, 9 assist e 24 presenze nella prima stagione in serie A, ha cominciato alla grande il nuovo campionato: una partita da leader all’esordio contro la Lazio, un assist e una magìa su punizione che ha definitivamente affondato la Lazio. Un Paz oggi di proprietà del Como, ma su cui il Real Madrid si è riservato un diritto di recompra per i prossimi tre anni.

Più in salita, invece, la strada di Valentin, dopo la positiva stagione al Monza due anni fa. Il grave infortunio patito l’anno scorso al Marsiglia ha solo rallentato un’esplosione pressochè scontata, considerati la testa, l’estro e i piedi del trequartista di proprietà dell’Inter in prestito secco al Genoa.

Chi lo conosce bene, per concentrazione, professionalità e tenacia in campo lo accosta a un suo illustre connazionale che, guarda caso, ha scritto tante pagine dorate prima nel Genoa, poi nell’Inter: Diego Alberto Milito. Già, Genoa e Inter, proprio le maglie del presente e del futuro di un Carboni che lunedì duellerà a distanza con Paz.

Sotto lo sguardo attento di Scaloni: fin troppo facile prevedere che molto presto il commissario tecnico argentino ritaglierà sempre più spazio alle nuove stelle nascenti della sua Nazionale. Con vista sul Mondiale della prossima estate.