Incendio in una casa a Ceranesi, tre persone all'ospedale

Paura prima dell'alba a Ceranesi, nell'entroterra genovese, dove poco prima delle sette un incendio è divampato in una abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, con tre ambulanze e due automediche.
I soccorsi
All'interno della casa c'erano tre persone, tutte trasportate in codice rosso per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Dalle prime informazioni sembrerebbe che solo una persona abbia inalato il fumo scaturito dal rogo, ma tutte e tre verranno sottoposte ad accertamenti.
IL COMMENTO
Bimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie
Addio cartiere, Sos edicole, evviva i libri, ma salviamoli dalla pioggia in Galleria