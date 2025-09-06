Genoa, tifosi stasera a De Ferrari per celebrare 132 anni di storia

Genova si prepara a tingersi ancora una volta di rossoblù. I sostenitori del Genoa sono chiamati a raccolta per un evento speciale che anticiperà la data ufficiale dell’anniversario del club più antico d’Italia.

6 settembre, a partire dalle 22.30, piazza De Ferrari diventerà il cuore pulsante della passione genoana. Migliaia di tifosi sono attesi sotto la fontana simbolo della città per vivere insieme un momento di grande emozione e appartenenza.

L’iniziativa culminerà a mezzanotte, quando scatterà idealmente il compleanno del Grifone. Per l’occasione sarà organizzata una simboleggiante accensione e spegnimento di 132 candeline, una per ogni anno di storia del club, nato nel 1893 e protagonista di un percorso ricco di gloria, tradizione e amore popolare.

Non si tratta soltanto di una festa sportiva, ma di un vero e proprio atto d’amore verso la squadra e la città. Il Genoa non è solo calcio: è identità, cultura e memoria condivisa da generazioni di genovesi.

Come ogni anno, l’attesa sarà accompagnata da cori, bandiere, fumogeni e dall’entusiasmo instancabile di un popolo che non smette mai di dimostrare attaccamento ai propri colori. Un appuntamento che unisce passato, presente e futuro, rinnovando il patto indissolubile tra il club e i suoi tifosi.

Il conto alla rovescia è partito.