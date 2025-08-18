È derby di coppa: Spezia-Samp. Al Picco in diecimila, in 500 da Genova

Alle 18.30, allo stadio “Alberto Picco” della Spezia, prende il via la nuova stagione di Spezia e Sampdoria. Il derby ligure, in versione Coppa Italia, mette in palio l’accesso ai sedicesimi di finale del trofeo tricolore. Primocanale in diretta dalle 20 per seguire gli ultimi minuti del match e il post partita.

Lo Spezia torna davanti al proprio pubblico, atteso numeroso nonostante la collocazione della partita a ridosso di Ferragosto. Saranno circa 9000 i supporters degli aquilotti che coloreranno di bianco i settori dedicati, a dimostrazione di quanto sia sentita questa gara. Decisamente più contenuta, invece, la presenza di tifosi blucerchiati: sono quasi 500 i biglietti venduti nel settore ospiti. Un numero importante ma ben lontano dal sold out. Il mancato arrivo di molti tifosi da Genova è legato soprattutto alla questione della tessera del tifoso.

La gara rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le squadre: primo impegno ufficiale e occasione utile per testare la condizione in vista dell’avvio di campionato, previsto per la prossima settimana. Lì, Spezia e Sampdoria affronteranno rispettivamente Carrarese e Modena.

La serata regalerà anche un gradito ritorno: sugli spalti del Picco sarà presente Francesco Pio Esposito, ex attaccante aquilotto oggi all’Inter. Il giovane verrà insignito del premio “Aquilotto Reale” della stagione 2024/2025.

Le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana; Mateju, Nagy, Esposito, Candelari, Aurelio; Di Serio, Artistico. All. D’Angelo.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Vulikic; Depaoli, Henderson, Bellemo, Ferri, Benedetti; Sekulov, Coda. All. Donati.

