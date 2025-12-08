A12, auto si schianta contro un muro tra Nervi e Recco: a bordo tre ragazzi

Incidente intorno alle 5,30 lungo la A12 tra Genova Nervi e Recco in direzione Levante. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto su cui viaggiavano tre ragazzi è uscita di strada andando a sbattere contro un muro. Si è trattato di un incidente autonomo. Per i tre tanto spavento ma nessuna grave conseguenza.
Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco e del personale sanitario giunto con l'automedica e le ambulanze della croce verde di Quarto e di Recco. I tre ragazzi hanno comunque rifiutato il trasporto in ospedale.
Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e gestire le operazioni di rimozione dell'auto.
