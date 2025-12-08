Cavallo resta incastrato in un muretto, salvato dai vigili del fuoco

Difficile operazione di recupero da parte dei vigili del fuoco di Rapallo impegnati per ore in serata per soccorrere un cavallo rimasto bloccato. L'allarme è scattato intorno alle ore 20 quando in zona Savagna un quadrupede è rimasto incastrato in un muretto lungo una strada stretta all'interno della proprietà del padrone dell'animale.

Per il cavallo impossibile sia andare avanti che tornare indietro. I vigili del fuoco hanno prima imbragato l'animale e poi lo hanno sollevato. Un'operazione resa complicata dal fatto che lo stesso quadrupede ha mostrato nervosismo durante le fasi di soccorso. Una volta disincastrato l'animale è stato restituito al legittimo proprietario.