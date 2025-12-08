Cronaca

Torna alla homepage

Cavallo resta incastrato in un muretto, salvato dai vigili del fuoco

29 secondi di lettura
di a.p.

Difficile operazione di recupero da parte dei vigili del fuoco di Rapallo impegnati per ore in serata per soccorrere un cavallo rimasto bloccato. L'allarme è scattato intorno alle ore 20 quando in zona Savagna un quadrupede è rimasto incastrato in un muretto lungo una strada stretta all'interno della proprietà del padrone dell'animale.

Per il cavallo impossibile sia andare avanti che tornare indietro. I vigili del fuoco hanno prima imbragato l'animale e poi lo hanno sollevato. Un'operazione resa complicata dal fatto che lo stesso quadrupede ha mostrato nervosismo durante le fasi di soccorso. Una volta disincastrato l'animale è stato restituito al legittimo proprietario. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Due cavalli in un prato
Martedì 19 Novembre 2024

Una passeggiata a cavallo nei prati della val d'Aveto in "Presa diretta"

In onda su primocanale mercoledì alle 22.30, giovedì alle 7.15 e 14.45, venerdì alle 16.30, sabato alle 17.30 e alle 22.30, domenica alle 13 e alle 20.15 e on demand sul sito primocanale.it
Mercoledì 24 Luglio 2024

Serra Riccò, cavallo anziano cade in una scarpata: salvato

I pompieri, collaborando con il veterinario giunto sul posto, hanno imbragato l'animale e grazie all'uso dell'autogrù lo hanno tirato fuori

TAGS