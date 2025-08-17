Donati: "Questa Samp va completata. Pedrola in gruppo, Coda fondamentale".

"Sono contento di chi è arrivato in questi giorni e di chi ho allenato dall'inizio in ritiro. È normale però che mancano dei giocatori. La squadra va completata e lo faremo". Così Massimo Donati, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida di Coppa Italia in programma domani (ore 18,30) al Picco contro lo Spezia. "Pedrola è in gruppo - chiarisce Donati - so che ha avuto dei problemi fisici ma a ora sta meglio anche a livello mentale, col sorriso sta trovando anche la voglia di difendere. Le qualità le conoscete" dice il mister blucerchiato.

Donati poi parla anche di Coda: "Giocatore fondamentale sia se gioca novanta o venti minuti. Ha segnato tanti gol e ne segnerà ancora. Ha sempre fame". Sul portiere: "Ghidotti ha la mia fiducia, non sono uno che ama cambiare i portieri al primo errore. Vedremo se arriverà qualcuno. In generale sul mercato Fredberg e Mancini sanno cosa fare". Sul capitano: "La fascia a Ferrari, poi ci sono Depaoli e Bellemo. I capitani in una squadra devono essere più di uno per personalità e carisma". Sullo Spezia e su questa Samp ancora in costruzione: "Un avversaria difficile da affrontare, ha fatto bene in questi anni. Questo gruppo mi piace, io do tanto a loro e i giocatori mi seguono. Gruppo che dovrà essere compatto anche nelle difficoltà. Difesa a tre o quattro? Si può cambiare ma i principi restano gli stessi".

