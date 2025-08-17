Sport

Torna alla homepage

Genoa-Lecce: Coppa Italia felice per entrambi in vista della prima di campionato

1 minuto e 2 secondi di lettura
di Carlo Danani

Ferragosto di esultanza e conferme per Genoa e Lecce, che in Coppa Italia scoprono la prima gioia stagionale: la qualificazione ai sedicesimi di finale, eliminando Vicenza e Juve Stabia. In scioltezza il Grifone (3-0), travolgendo i veneti. Con più affanno i pugliesi (2-0), costretti a soffrire fino allo scadere, per di più in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo dopo l’espulsione di Banda. A fine settembre, nel turno successivo, i rossoblu troveranno l’Empoli, mentre i giallorossi aspettano la vincente di Milan-Bari.

Da sabato sarà campionato: alle 18.30 proprio Genoa-Lecce, insieme a Sassuolo-Napoli, inaugurerà la serie A che porterà al Mondiale del 2026. Vieira e Di Francesco faccia a faccia al Ferraris, per una verifica severa, con in palio punti già preziosi, soprattutto per il morale.

Durante il mercato Patrick ha avallato una rivoluzione silenziosa dell’organico che ha radicalmente cambiato soprattutto il Dna della squadra. A Lecce, invece, la novità è proprio in panchina, dove Eusebio, successore di Giampaolo, trova un organico con rari cambiamenti, specie nel blocco dei titolari. Con la stella Krstovic e l’emergente Camarda da tenere d’occhio.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Domenica 17 Agosto 2025

Meglio di Napoli e Juve, Genoa quarto in Serie A per numero di abbonamenti

Inter e Roma guidano la classifica con 40mila abbonamenti, leggermente dietro c'è il Milan con oltre 35mila tessere staccate per la serie A che si appresta a partire e poi al quarto posto c'è il Genoa con 28.101 tessere sottoscritte, dato che rappresenta un nuovo record assoluto per il club rossoblù
Sabato 16 Agosto 2025

Nuove idee di Vieira e più qualità: così il Genoa vola in Coppa Italia

Sarà calcio d’agosto, sarà soltanto il secondo turno di Coppa Italia, ma questo Genoa già vince, convince e, soprattutto, dimostra di voler chiudere con un passato fatto di “calcio blindato” e ripartenze. Carboni e Stanciu nuovi protagonisti Nella notte ferragostana al Ferraris, la copertina è tut
Venerdì 15 Agosto 2025

Coppa Italia, il Genoa vola: 3-0 al Vicenza. In gol i nuovi Carboni e Stanciu

Comincia con un largo sorriso la Coppa Italia del Genoa. In un Ferraris che regala uno splendido colpo d'occhio nonostante il giorno di Ferragisto e una serata caldissima, i rossoblù superano 3-0 il Vicenza al termine di un incontro ben interpretato, dove emerge netta la superiorità della squadra di