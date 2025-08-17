Genoa-Lecce: Coppa Italia felice per entrambi in vista della prima di campionato

Ferragosto di esultanza e conferme per Genoa e Lecce, che in Coppa Italia scoprono la prima gioia stagionale: la qualificazione ai sedicesimi di finale, eliminando Vicenza e Juve Stabia. In scioltezza il Grifone (3-0), travolgendo i veneti. Con più affanno i pugliesi (2-0), costretti a soffrire fino allo scadere, per di più in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo dopo l’espulsione di Banda. A fine settembre, nel turno successivo, i rossoblu troveranno l’Empoli, mentre i giallorossi aspettano la vincente di Milan-Bari.

Da sabato sarà campionato: alle 18.30 proprio Genoa-Lecce, insieme a Sassuolo-Napoli, inaugurerà la serie A che porterà al Mondiale del 2026. Vieira e Di Francesco faccia a faccia al Ferraris, per una verifica severa, con in palio punti già preziosi, soprattutto per il morale.

Durante il mercato Patrick ha avallato una rivoluzione silenziosa dell’organico che ha radicalmente cambiato soprattutto il Dna della squadra. A Lecce, invece, la novità è proprio in panchina, dove Eusebio, successore di Giampaolo, trova un organico con rari cambiamenti, specie nel blocco dei titolari. Con la stella Krstovic e l’emergente Camarda da tenere d’occhio.

