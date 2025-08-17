Meglio di Napoli e Juve, Genoa quarto in Serie A per numero di abbonamenti

Inter e Roma guidano la classifica con 40mila abbonamenti, leggermente dietro c'è il Milan con oltre 35mila tessere staccate per la serie A che si appresta a partire e poi al quarto posto c'è il Genoa con 28.101 tessere sottoscritte, dato che rappresenta un nuovo record assoluto per il club rossoblù e per la città di Genova.

Al quinto posto c'è la Lazio con quasi 28mila abbonamenti, poi i campioni d'Italia in carica del Napoli con 24mila tessere, a seguire Bologna (21mila), Juventus (19mila), Atalanta (oltre 15mila) e il Cagliari che chiude la top ten (13mila). All'ultimo posto in serie A c'è il Sassuolo con appena 2500 tessere staccate.

La campagna abbonamenti "Meravigliosa" del Genoa ha portato i suoi frutti e anche alcune iniziative sono rimbalzate a livello nazionale come le telefonate di Sabelli, Malinovskyi e Vitinha a chi ancora non aveva rinnovato la tessera.

E dopo l'antipasto in Coppa Italia col Vicenza, sabato è già ora di campionato: alle 18,30 al Ferraris arriva il Lecce di Di Francesco per la prima giornata di serie A.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook