Nuove idee di Vieira e più qualità: così il Genoa vola in Coppa Italia

Sarà calcio d’agosto, sarà soltanto il secondo turno di Coppa Italia, ma questo Genoa già vince, convince e, soprattutto, dimostra di voler chiudere con un passato fatto di “calcio blindato” e ripartenze.

Carboni e Stanciu nuovi protagonisti

Nella notte ferragostana al Ferraris, la copertina è tutta o quasi per Carboni e Stanciu, volti nuovi e già protagonisti di un Grifone che nei piedi vellutati di Valentin e Nicolae trova preziosi alleati per eliminare un Vicenza di due categorie inferiore ma per niente arrendevole.

Pronti per la partenza del campionato

La vera rivoluzione, al di là di interpreti palesemente ispirati, è l’idea di calcio moderno di un Vieira ormai del tutto leader di un progetto tecnico e tattico che rappresenta uno stuzzicante biglietto da visita per il campionato al via sabato, sempre al Ferraris, di fronte a un Lecce autentico e serio banco di prova della nuova alba rossoblu.

Qualche sofferenza in difesa

Al netto dei gol, nella serata che ha riservato il boato più grande al ritorno di Ostigard in rossoblu, il tecnico francese non ha gradito la sofferenza difensiva patita contro i veneti: si ripartirà da qui, per rendersi conto che nulla è ancora fatto e che i margini di crescita restano esponenziali. Infine il mercato. Ancora due settimane abbondanti prima della chiusura e oggi un’unica speranza per il tifo rossoblu: la conferma di un Frendrup sempre più faro del centrocampo.

