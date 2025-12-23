Giunta Bucci, la squadra degli assessori è pronta: il 29 dicembre l'annuncio ufficiale

Alessio Piana, Claudia Morich, Alessandro Bozzano

Il risiko delle nomine dei nuovi assessori sembra essersi districato, quasi definitivamente. Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci è pronto a tirare le somme, mandando in soffitta l'ultimo atto di una partita tutt'altro che semplice. Per riuscire a chiudere il cerchio, dopo diversi alti e bassi, Bucci ha incontrato nelle scorse ore, in videocollegamento, i referenti di tutti i partiti di maggioranza.

L'incontro che ha sbrogliato la matassa

A discutere di nomine, insieme a Bucci, il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, il referente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, il segretario regionale della Lega Edoardo Rixi e il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. Sul piatto della trattativa, l'ex manager, avrebbe messo il nome della super dirigente Claudia Morich, che gestirebbe il bilancio della Regione, e quello di Alessio Piana, attualmente consigliere delegato allo Sviluppo economico. Il profilo di Morich, nonostante sia considerato da tutti di grande caratura, ha innescato tensioni e frizioni. Mentre lo scacchiere sembrava comporsi, fonti dell'ultima ora questa mattina raccontavano di un possibile cambio di programma: invece di due assessori in più, si vociferava di un'unica nomina. Ipotesi che è quasi subito tramontata, anche per il ruolo avuto dal Carroccio, che ha spinto da subito su Alessio Piana.

Un consigliere delegato per la lista civica

La scelta dei nuovi assessori aveva alterato gli equilibri all'interno della maggioranza, con i consiglieri di Vince Liguria-Noi Moderati e di Orgoglio Liguria Alessandro Bozzano e Giovanni Boitano che chiedevano più spazio, pena la fuoriuscita dai gruppi e l'ingresso nel Gruppo Misto. Il picco di maggiore tensione è stato raggiunto durante la discussione del bilancio di settimana scorsa, con l'intervento finale di Lupi, che avrebbe bloccato la decisione di Bozzano e Boitano, proprio perché il presidente Bucci è un consigliere eletto di Vince Liguria-Noi Moderati. La buriana sembra essere passata, soprattutto dopo le ultime decisioni assunte da Bucci. Le liste civiche infatti, hanno chiesto da subito più spazio, anche in giunta. Lo scacchiere sarebbe quindi così composto: Claudia Morich assessore al Bilancio, Alessio Piana assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Bozzano consigliere delegato alla Cultura. Per l'ex totiano si profila quindi un ruolo di maggior respiro rispetto a quello attuale di consigliere regionale. La data dell'annuncio invece, pare fissata per il 29 dicembre: lunedì prossimo infatti, il presidente Bucci, potrebbe presentare la sua squadra, incrementata.