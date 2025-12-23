Giunta, possibile colpo di scena: forse un solo assessore nominato da Bucci

Il presidente della Liguria Marco Bucci in consiglio regionale

Se è vero che a Natale siamo tutti più buoni, prima di scambiarsi gli auguri di buone feste, in piazza De Ferrari sta andando in scena l'ultimo atto delle nomine dei nuovi assessori. Una partita difficile e un risiko da sciogliere per il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che ha incontrato in queste ore, in videocollegamento, i referenti di tutti i partiti di maggioranza.

L'incontro con i partiti politici

A discutere di nomine, insieme a Bucci, il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, il referente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, il segretario regionale della Lega Edoardo Rixi e il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. Sul piatto della trattativa, l'ex manager, avrebbe messo il nome della super dirigente Claudia Morich, che gestirebbe il bilancio della Regione. Il suo profilo, nonostante sia considerato da tutti di grande caratura, ha innescato tensioni e frizioni. Insieme a Morich, anche l'attuale consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, che avrebbe già avuto il pass per la giunta. Mentre lo scacchiere sembrava comporsi, fonti dell'ultima ora raccontano di un possibile cambio di programma: invece di due assessori in più, Bucci potrebbe per il momento aggiungerne solo uno, quindi da sette si passerebbe a otto e non a nove. Ma in questo momento è ancora tutto in fase di discussione.

Lo spettro, scongiurato, del Gruppo Misto

Nel frattempo la scelta dei nuovi assessori ha alterato gli equilibri all''interno della maggioranza, con i consiglieri di Vince Liguria-Noi Moderati e di Orgoglio Liguria Alessandro Bozzano e Giovanni Boitano che avrebbero minacciato la fuoriuscita e l'ingresso nel Gruppo Misto. Il picco di maggiore tensione è stato raggiunto durante la discussione del bilancio di settimana scorsa, con l'intervento finale di Lupi, che avrebbe bloccato la decisione di Bozzano e Boitano, proprio perché il presidente Bucci è un consigliere eletto di Vince Liguria-Noi Moderati. Insomma, sarebbe stata una spaccatura poco spiegabile anche a livello di immagine. La buriana sembra quindi passata, almeno per questi giorni, e a contenerla potrebbe proprio essere la scelta finale del presidente, che punterebbe per adesso su un solo assessore in aggiunta, e non più su due. La data dell'annuncio invece, sembrerebbe fissata per il 29 dicembre.