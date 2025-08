Grave incidente sulla pista da motocross a Sassello: tre feriti trasportati in ospedale con elisoccorso

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, si è verificato un grave incidente sulla pista da motocross in località Giardinetti, a Sassello, coinvolgendo tre moto e tre persone ferite. Subito dopo l'impatto è stata attivata una vasta macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivate tre ambulanze della Croce Bianca di Pontinvrea, della Croce Rossa di Sassello e di Urbe, insieme al personale sanitario del 118 con automedica, unità infermieristica e l'elisoccorso Grifo, decollato dagli aeroporti di Villanova d'Albenga e Genova.

Due dei feriti sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure tramite gli elicotteri provenienti da Genova e Villanova d'Albenga. Al momento non è stata resa nota la destinazione ospedaliera del terzo ferito. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro tra i tre motociclisti sulla pista di Sassello.