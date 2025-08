Augusto Cosulich: "Orgoglioso del nostro bilancio ma ora al porto servono armonia e investimenti"

Il Gruppo Fratelli Cosulich ha chiuso l'esercizio 2024 con risultati solidi e in crescita, confermando la sua posizione di rilievo nel settore logistico e industriale. Tra gli indicatori più significativi, spiccano un EBITDA di 59,7 milioni di euro — il secondo miglior risultato di sempre — e un utile netto che raggiunge i 20,6 milioni di euro. Il fatturato complessivo si attesta a 2,1 miliardi di euro, mentre l'equity consolidato raggiunge i 267 milioni di euro.

"Orgoglioso del lavoro che siamo riusciti a fare - spiega Augusto Cosulich a Primocanale - ma ora dobbiamo continuare così e consolidarci ulteriormente. Sono sempre più convinto che il lavoro di squadra alla fine paghi sempre, chi fa impresa deve muoversi così mai da solo. E questo vale anche per la città. Martedì incontrerò il nuovo presidente del Porto Paroli, gli racconterò i nostri progetti e i nostri sogni. Penso che anche lui possa contribuire alla tranquillità e all'armonia nel nostro scalo che deve crescere sempre e restare competitivo. Mi auguro poi che gli imprenditori genovesi facciano investimenti per crescere ancora".

Il 2024 è stato un anno denso di operazioni strategiche per il Gruppo Fratelli Cosulich, coerenti con il concetto guida dell'anno: Bridging to Solutions — costruire ponti tra persone, funzioni e mercati per trasformare la complessità in valore industriale

.Tra le iniziative più rilevanti figurano l'acquisizione e l'integrazione di TRASGO, che ha ampliato l'offerta e le competenze operative del Gruppo, La nascita della rete powered by Cosulich Logistics , una piattaforma che unisce 14 uffici e 7 brand distinti, strategica per rafforzare la presenza internazionale e migliorare il coordinamento dei servizi e l'ordine di quattro bettoline metanolo-ready, un investimento chiave indirizzato alla transizione energetica e all'adozione di soluzioni più sostenibili nel settore navale.

Questi risultati e iniziative dimostrano come il Gruppo Fratelli Cosulich sta affrontando le sfide di un mercato in evoluzione con una visione strategica orientata alla sostenibilità, all'innovazione e alla valorizzazione delle risorse umane e industriali.