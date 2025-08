Genova, torna balneabile la zona di Divisione Acqui a Quinto

A seguito dell’esito favorevole dei campionamenti eseguiti da Arpal in data 30 luglio, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, è stata emessa un’ordinanza di revoca del divieto temporaneo di balneazione per la zona di Divisione Acqui, dal lato est del depuratore di Quinto all’asse di via Divisione Acqui.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook