La rabbia dei tifosi della Sud: "Lavorate per il bene della Samp"

"Cda: basta interessi personali e gente incompetente, lavorate per il bene dell'UC Sampdoria". Questo lo strisicone esposto in serata dai tifosi della Sud nei pressi della sede del club blucerchiato a Bogliasco. I sostenitori doriani si sono radunati alla vigilia dell'assemblea dei soci che domani mattina sarà chiamata a ridisegnare il cda, col probabile ingresso di Jesper Fredberg al fianco di Manfredi e Fiorella (dimissionario Molango).

Da parte dei tifosi blucerchiati in questo momento c'è grande contestazione soprattutto intorno alla figura di Alessandro Messina, che in questi due anni è stato consigliere di fiducia del presidente Manfredi e che oggi non ha ufficialmente alcun ruolo nel club. Possibile nuovo presidio anche nella giornata di domani nel giorno dell'assemblea.