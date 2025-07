Sampdoria, si riparte: sabato allenamento a Bogliasco, poi le amichevoli

La nuova Sampdoria - col neo allenatore Massimo Donati in panchina - è pronta a iniziare la stagione. Tra domani e venerdì le visite mediche dei calciatori a Genova, quindi sabato il primo vero giorno a Bogliasco: test atletici al mattino e allenamento al pomeriggio per i giocatori blucerchiati. La squadra resterà a Bogliasco fino a lunedì, quindi martedì partirà per il ritiro di Ponte di Legno dove resterà fino al 1 agosto. Fissate le prime amichevoli, entrambe allo stadio comunale di Temù alle 17,30: Sampdoria-Nuova Camunia domenica 27 luglio e Sampdoria-Sant'Angelo giovedì 31 luglio.

Tante novità in arrivo

Si annuncia un mercato ricco di novità - in entrata e in uscita - per i blucerchiati, che guardano a Fulignati e Urbanski come primi possibili obiettivi. I tifosi - pur ribadendo la contestazione nei confronti della proprietà e della dirigenza - hanno confermato il loro sostegno alla squadra e allo stesso Donati in vista del nuovo campionato. A Bogliasco primi giorni di insediamento per il neo ceo dell'area sportiva Fredberg, che lavorerà a stretto contatto col ds Andrea Mancini e con lo stesso Donati per la costruzione della nuova squadra.

