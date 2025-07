Trasporti in Liguria, Mov5s: "L'estate folle tra treni e autostrade"

Il flashmob del Movimento Cinque Stelle di fronte alla stazione di Piazza Principe

Un treno tour da Milano a Genova per tastare con mano i tempi di percorrenza sulle tratte ferroviarie che collegano Milano e Genova. Orario di partenza alle 7.38, arrivo alle 10.25: così deputati e consiglieri del Movimento Cinque Stelle si sono ritrovati sul treno per raccontare il loro lungo viaggio.

L'attacco del M5s al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

"C'è stato un errore di comunicazione, nonostante i treni siano stati incrementati, serve più informazione per i tanti pendolari che tutti i giorni si spostano tra la Liguria e la Lombardia, passando per il Piemonte - commenta l'eurodeputato del Movimento Cinque Stelle Gaetano Pedullà -. Abbiamo constatato in questi mesi una grande difficoltà per il traffico passeggeri". Nel frattempo però, è notizia della settimana scorsa, la tratta Genova-Milano è stata incrementata, con un treno ogni ora. "Pensiamo che questo non basti, e non abbiamo però mai pensato che i lavori non occorrano, anzi - incalza Pedullà -. La verità è che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva i fondi per migliorare le condizioni ma non l'ha fatto, però per spenderli per lo stretto di Messina non si fa problema, o per il riarmo europeo".

Dai treni alle autostrade, la denuncia del senatore Pirondini

Dura la presa di posizione del senatore pentastellato Luca Pirondini, che definisce "un calvario" la situazione, legata al turismo della città e della quotidianità dei pendolari. "Noi segnaliamo da marzo queste difficoltà, abbiamo depositato diverse interrogazioni al ministro Salvini, ma le risposte sono state evasive, insufficienti, e i soldi vengono impegnati sul ponte sullo stretto di Messina" commenta il senatore Luca Pirondini. Il monito, è forte e chiaro: "Chi si dice favorevole alle infrastrutture, lo dimostri". Arriva poi l'attacco frontale sulla gestione delle autostrade in Liguria: "È un unicum a livello mondiale la situazione delle autostrade liguri, chiuse di giorni, piene di cantieri di notte - incalza Luca Pirondini -. E a questo si aggiunge la più grande vergogna, legata all'aumento dei pedaggi. La verità è che dovrebbero essere gratuite, soprattutto nelle zone dei cantieri".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook