Rissa in pieno giorno in via Buranello, quattro feriti

Paura a Sampierdarena dove nel primo pomeriggio una rissa è scoppiata in via Buranello. Ancora non è chiaro che cosa sia successo anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe che una lite in strada si sia trasformata in violenza.

I soccorsi

Sul posto il 118 con due ambulanza e due pattuglie dei Carabinieri. Tre uomini di origini africane, padre, figlio e zio, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo per diverse ferite. Un altro uomo, sudamericano, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, anche lui in codice giallo.

Sempre da una prima ricostruzione sembrerebbe che i quattro siano stati aggrediti con un oggetto appuntito.

