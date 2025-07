Rapina un'anziana della collana d'oro: giovane arrestato a Savona

A Savona, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un cittadino straniero, con precedenti, per il reato di rapina aggravata. Il 9 luglio scorso, le Volanti della Questura erano intervenute presso il lungomare, in Piazza Pergolesi, dove una cittadina italiana di 73 anni era stata aggredita da un uomo che le strappava una catenina d'oro dal collo, facendola cadere violentemente a terra e procurandole la rottura della spalla, per poi darsi alla fuga.

Subito scattate le indagini

Le attività investigative avviate nell'immediatezza del fatto dalla Squadra Mobile della Questura di Savona hanno permesso di individuare l'autore della rapina localizzandolo a Savona e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico. L'uomo, di origine egiziana, irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi sottoposto a fermo anche in virtù del pericolo di fuga. Il fermato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso il carcere di Genova Marassi a disposizione della competente A.G..

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook