Genoa, annullata per motivi di ordine pubblico l'amichevole con il Kaiserslautern

E' stata annullata per motivi di ordine pubblico l'amichevole tra il Genoa e il Kaiserslautern che si sarebbe dovuta disputare sabato 19 al campo sportivo Benatti di Moena. Il commissario del Governo per la provincia di Trento ha ordinato il divieto di svolgimento dell'incontro poiché "sussiste una situazione di pericolo attuale ed imminente dell'ordine pubblico" si legge nel provvedimento.

All'origine del provvedimento i legami tra le tifoserie del Kaisernlautern e del Verona che storicamente hanno un'accesa rivalità con quella del Genoa. Alla decisione odierna si è giunti dopo aver "preso atto di quanto emerso nel corso della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia e del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 luglio 2025 - spiega la nota del commissario del Governo - con particolare riferimento agli elevati profili di rischio di ordine pubblico" connessi all'accesa rivalità tra le tifoserie di Genoa ed Hellas Verona e alle caratteristiche della struttura sportiva, che non assicura il pieno rispetto dei criteri di sicurezza necessari per l'incontro calcistico".

In contemporanea peraltro è prevista in Val di Fiemme la presenza del Presidente Sergio Mattarella in occasione del 40/o anniversario della tragedia di Stava quando 268 persone morirono travolte dal crollo dei bacini di decantazione della miniera di Prestavel. Il Genoa aveva comunicato nel mese di giugno alle autorità di pubblica sicurezza locali del Trentino l'elenco delle amichevoli programmate nella sede del ritiro di Moena. La società rossoblù, che si è trovata spiazzata dalla decisione dell'ultim'ora, è al lavoro per organizzare un'amichevole con un altro avversario.

