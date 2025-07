Incidenti a Ventimiglia e ad Arma di Taggia: due feriti all'ospedale

Due persone ricoverate all'ospedale. E' questo il bilancio di due distinti incidenti che si sono verificati nelle prime ore della mattina nel Ponente della Liguria. Un primo incidente si è verificato a Ventimiglia intorno alle 6,20 sul ponte Roja. Ancora da chiarire la dinamica. Una donna di circa 50 anni è rimasta ferita, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stata trasferita in codice giallo all'ospedale.

Un secondo incidente si è verificato ad Arma di Taggia. In questo caso a restare ferita è stata una donna di circa 80 anni che ha riportato un trauma cranico. Anche lei soccorsa dal personale sanitario è stata trasportata in codice giallo all'ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via Paolo Boselli. Sul posto anche i carabinieri.

