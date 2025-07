Nuova Diga di Genova, è arrivato l'undicesimo cassone

È arrivato questa mattina, venerdì 18 luglio, l'undicesimo cassone che comporrà la nuova diga foranea del porto di Genova. Il decimo era stato posizionato il 28 giugno scorso. Le immagini delle telecamere di Port View a Terrazza Colombo hanno immortalato l'arrivo e il posizionamento del cassone, basamento sommerso della complessa opera marittima e alti quanto un palazzo di sette piani. In tutto sono 93 e costituiranno la nuova diga foranea.

La nuova Diga foranea di Genova

L'opera consentirà l’ingresso nel porto di Genova delle grandi navi portacontainer, lunghe oltre 400 metri e larghe 60 metri, e delle navi da crociera “World Class” e permetterà al porto del capoluogo ligure di competere con i maggiori porti europei. Per realizzare il basamento saranno impiegati 7 milioni di tonnellate di materiale roccioso, sul quale verranno posizionati elementi prefabbricati in cemento armato. Per i primi 4.000 m della diga saranno posizionati oltre 90 cassoni che misureranno fino a 33 metri di altezza, 35 metri di larghezza e 67 metri di lunghezza.



Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

L'arrivo dell'undicesimo cassone grazie alle immagini di Port View