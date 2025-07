Palasport, Salis cerca dialogo e confronto con cittadini e commercianti

Il Palasport di Genova al Waterfront di Levante

Il polo commerciale del Palasport di Genova è al centro del dibattito pubblico e politico, con i prossimi step che prevedono l'apertura di negozi e locali. Sul tema è entrata a gamba tesa anche la sindaca Silvia Salis, che ha precisato fin dall'inizio che il margine di manovra della sua giunta è limitato.

Il "cambio di passo" della giunta Salis

"Sappiamo che queste aperture preoccupano molto il tessuto delle attività del commercio ma noi a questo punto dell'operazione abbiamo scarso margine di manovra - ha commentato sul proprio profilo Instagram Silvia Salis -. Quello che possiamo promettere è che proveremo a mettere in campo delle misure compensative per gli esercenti del centro, ma soprattutto che ci sarà un netto cambio di passo".

Un Palasport sostenibile

Arriva chiaro l'annuncio della prima cittadina, che si rivolge direttamente ai titolari di attività commerciali e ai residenti genovesi. "La collaborazione con cittadini e commercianti sarà continua, non ci saranno opere calate dall'alto, la rigenerazione del territorio sarà fondata su coprogrammazione, coprogettazione e ascolto" ha aggiunto Silvia Salis. Da sportiva, Silvia Salis ha rimarcato un tema che per lei è importante, ed è quello dell'arena sportiva del Palasport, che la giunta del centrosinistra vuole "rendere sostenibile, aperta alla città, in modo che tutti possano dedicare più tempo possibile allo sport". Silvia Salis ha incontrato il presidente del Porto Antico Mauro Ferrando per mettere a punto le idee per rendere indipendenti dal punto di vista energetico sia il padiglione Jean Nouvel sia il Palasport.

Il confronto con i commercianti

Cosa significa rigenerazione urbana per la giunta Salis? "Confronto con la cittadinanza, con i commercianti, con il tessuto sociale - spiega la sindaca di Genova Silvia Salis -. Significa spazi pubblici, luoghi di aggregazione, aree destinate ad attività culturali, sportive, formative. Insomma, un principio molto diverso da ciò che abbiamo visto in questi anni". L'obiettivo, per Salis, è che lo "spazio pubblico sia un valore e una risorsa per tutta la città, fruibile a tutti. Questo è quello per cui lavoreremo sempre".

