Dal rap al cabaret, tutti gli appuntamenti dell'estate-spettacolo al Porto Antico

Sei giorni di fila senza tirare il fiato a EstateSpettacolo con undici appuntamenti in programma dal 15 al 20 luglio. Dal rap al pop, dall’hip hop al cabaret e al teatro, Porto Antico si conferma grande catalizzatore dell’estate 2025 a Genova.

Sul palcoscenico dell’Axpo Arena del Mare martedì 15 luglio, per Live in Genova Festival, sarà protagonista il rap “impegnato” di Nayt, al secolo William Mezzanotte, che, dopo l’uscita dell’album “Lettera Q” e una serie di concerti a marzo, ha intrapreso una tournée in undici città italiane. Sempre connesso con il mondo reale, Nayt, con la sua spiccata sensibilità, affronta i temi scottanti dell’attualità con una visione introspettiva. Biglietti: www.ticketone.it

Live in Genova Festival torna venerdì 18 luglio con l’intramontabile Nino D’Angelo e il suo “I miei meravigliosi anni ’80 Estate 2025”, un concerto imperdibile per rivivere i grandi successi, dai brani indimenticabili come “A’ Discoteca”, “Popcorn e Patatine”, “Maledetto Treno”, fino all’iconico “Napoli”, ormai inno ufficiale della squadra azzurra. Una festa in musica con tutta l’energia e l’emozione di un artista che ha fatto la storia. Biglietti: www.ticketone.it e https://shop.ticketmaster.it

Per Altraonda Festival all’Axpo Arena mercoledì 16 c’è Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, reduce dal suo primo straordinario concerto, corredato da riunione di famiglia, sull’iconico palco di San Siro, con il suo Locura Summer Tour 2025. Biglietti: www.ticketone.it

Sabato 19, in collaborazione con Hip Hop Festival, arriva Guè - conosciuto ai più come Guè Pequeno, alias di Cosimo Fini - con la tappa del La Vibe Summer Tour insieme a Lacrim, esponente della scena rap francese, alla sua prima in Italia, e a Izi, al secolo Diego Germini, rapper di spicco della nuova scuola genovese. Biglietti: www.ticketone.it

E’ firmato Nuovo Teatro Verdi Montecatini Terme lo spettacolo, in programma mercoledì 16, di Andrea di Raimo, in arte Shamzy. Forte di oltre 1,5 milioni di follower conquistati su Tik Tok, in “Testa di caos” il comico affronta temi di attualità e situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un’occasione per sorprendere e divertire, mescolando irriverenza, sincerità e improvvisazione in un vortice di comicità provocatoria e canzonatoria. Biglietti: www.ticketone.it.

Fanno parte della rassegna “Ridere d’agosto … ma anche prima” gli spettacoli di giovedì, sabato e domenica. Giovedì 17, si ride con Andrea Di Marco. Il suo nuovo show è una miscela di musica, monologhi e personaggi, un viaggio tra le grandi verità e le piccole manie liguri, e perché no italiche. L’attore, diplomato in tromba al Conservatorio, vanta una carriera che lo ha visto calcare i palchi più prestigiosi della comicità italiana. Fondatore, fra gli altri, del collettivo comico genovese Bruciabaracche, è diventato famoso sul web per il Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi, partito goliardico di cui si fa portabandiera con comunicati contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria. Biglietti: www.2tickets.it.

Sabato 19 tornano i DOC in concerto, una serata molto attesa e molto amata da pubblico, con il ricavato in favore della Fondazione Gigi Ghirotti. La band porterà in scena lo spettacolo “Come passa il tempo: la musica lo racconta”, una selezione raffinata di brani d’autore, un viaggio musicale che racconta il tempo che passa, inesorabile, ma che la musica sa fermare, rendendolo eterno. Una serata da non perdere, dove la musica incontra il cuore e il tempo si ferma per una buona causa.

Domenica 20 è Luca Ward una delle voci più amate del cinema, entrato nell’immaginario collettivo degli italiani grazie a film cult come Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore, a tessere il filo de Il talento di essere tutti e nessuno dove racconta del suo rapporto viscerale con il mare, del lavoro che ha fatto su di sé e, non per ultimo, del suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre. Luca Ward scherza sul talento che l’ha reso famoso (la voce) e ci racconta del rapporto conflittuale che ha con esso. Biglietti: www.2tickets.it

Non può che essere l’Isola delle Chiatte la scenografia del Sea Stories Festival della Compagnia Chierici Cicolella. In occasione dei festeggiamenti per il 10° anno di Sea Stories Festival ritorna uno degli spettacoli più amati, La leggenda del Pianista sull’Oceano, in programma il 16, 17 e 18 luglio. Il grande capolavoro di Alessandro Baricco prende vita fra le note di musicisti Jazz e le parole in monologo del personaggio Max Tooney. Un racconto unico, intriso di passione, la favola di un pianista, ma in realtà la storia di ogni uomo, perché arriva sempre un giorno in cui ci è chiesto di dire sì a qualcosa di cui non si può vedere la fine, a qualcosa che non si sa come andrà a finire, a qualcosa che non è compreso negli 88 tasti di una tastiera, nonostante le musiche che puoi suonarci dentro siano infinite. E’ il dramma della libertà di dire sì o no alla vita che accade ogni giorno, sulla soglia dell’oceano il pianista farà la sua scelta.





