Sindromi respiratorie acute, mai così tanti accessi al pronto soccorso dal 2023

In Liguria minor incidenza rispetto al dato nazionale

"Tra i 18mila e i 20mila liguri a letto nella settimana di Natale per sindromi respiratorie di cui la metà sono vera influenza e un picco confermato entro i primi dieci giorni". Così a Primocanale il professor Giancarlo Icardi direttore del Dipartimento di Igiene del Policlinico San Martino e referente dell’Istituto superiore di sanità in Liguria.

Accessi in pronto soccorso mai così alti dal 2023

"Al pronto soccorso del Policlinico San Martino di Genova gli accessi per sindromi influenzali sono stati superiori alla media delle stagioni precedenti con circa 22 accessi al giorno - spiega Icardi - l’indicatore settimanale degli accessi per infezione respiratoria acuta (ARI) nel pronto soccorso relativo alla settimana 52/2025, con un valore di 153 accessi, è il più alto registrato dall'ottobre 2023, di molto superiore alla media osservata nelle stagioni precedenti. Gli accesi in pronto soccorso per ARI rappresentano circa il 10% di tutti gli accessi della settimana di Natale".

Liguria dati migliori che nel resto d'Italia

In Liguria è stata raggiunta la scorsa settimana la soglia di media intensità con valori che si attestano intorno ai 12 casi su mille assistiti nella settimana tra il 22 e il 28 dicembre, dato simile a quello della settimana prima di Natale.

"In numeri assoluti in Liguria sono stati colpiti tra le 18 e le 20mila persone, confermata la minor incidenza rispetto al dato nazionale che è intorno a 17-18 su mille".