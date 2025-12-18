'Super influenza', la variante K è arrivata in Liguria

La variante K è nota per eludere parzialmente l'immunità indotta dai vaccini stagionali e causare sintomi più aggressivi

La cosiddetta 'super influenza', la variante K del virus A (H3N2) che sta flagellando il Regno Unito con migliaia di ricoveri e un tasso di contagiosità record, è arrivata in Liguria. Sequenziamenti genomici condotti all'ospedale Policlinico San Martino di Genova nel laboratorio diretto dal professor Giancarlo Icardi confermano la presenza della mutazione nei pazienti liguri, con un'incidenza del 50% tra i casi di influenza A rilevati.

"Abbiamo sequenziato l'intero genoma virale di 6 influenze A(H3N2), e sono risultate tutte appartenenti al subclade 'variante K', la variante identificata anche in altre parti d'Europa, in particolare in Inghilterra, dove sta circolando ampiamente- spiega a Primocanale Andrea Orsi docente di igiene all'università di Genova e dirigente medico del laboratorio di igiene del Policlinico San Martino - in Liguria H3N2 e H1N1 stanno circolando al 50% ciascuno".

I casi liguri riguardano pazienti fragili: cinque anziani ricoverati o arrivati al pronto soccorso del Policlinico San Martino, più un giovane con forme respiratorie giudicate impegnative e in due di questi casi è stato necessario il ricovero. "Stiamo raccogliendo altri dati clinici - precisa Orsi - annunciando che le sequenze saranno condivise con l'Istituto Superiore di Sanità, per collaborare alla sorveglianza nazionale e internazionale".

La variante K: perché preoccupa tanto

La variante K di H3N2, emersa lo scorso autunno, è nota per eludere parzialmente l'immunità indotta dai vaccini stagionali e causare sintomi più aggressivi, tra cui febbre alta persistente, tosse profonda e complicanze respiratorie. Nel Regno Unito, dove rappresenta oltre il 60% dei casi di influenza A secondo i dati del UK Health Security Agency, ha portato a un aumento del 40% dei ricoveri ospedalieri rispetto alla media degli ultimi anni. In Europa, focolai simili si registrano in Francia e Germania, con l'ECDC che monitora da vicino la sua diffusione.

In Liguria, secondo i bollettini regionali, i casi di sindrome simil-influenzale hanno interessato oltre 11mila persone la scorsa settimana e uno su tre è influenza.