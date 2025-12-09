Influenza e ponte dell'Immacolata, pronto soccorso presi d'assalto a Genova

Tanti accessi nei pronto soccorsi genovesi dopo il ponte dell'Immacolata (foto archivio)

Centodiciotto in visita e ventiquattro in attesa al San Martino, ottantacinque in visita al Villa Scassi e quattordici in attesa, ottantasette in cura al Galliera e diciassette in attesa, ventidue in cura all'Evangelico e quindici in attesa. Questa la situazione di difficoltà alle 13 dei principali pronto soccorso di Genova secondo i numeri pubblicati sulla piattaforma digitale 'Pronto soccorso live'.

Che sarebbe stato un martedì di difficoltà nei pronto soccorso era facilmente immaginabile considerando la chiusura degli studi dei medici di famiglia dovuta alla festa dell'Immacolata con il ponte, al numero crescente di casi di influenza in un sistema di emergenza che da anni vive una crisi strutturale a causa della carenza di medici che vogliono lavorare nell'emergenza.

Proprio per questo erano state previste delle aperture straordinarie in accesso diretto di una serie di ambulatori sul territorio.