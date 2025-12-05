Ecco gli studi medici e gli ambulatori aperti nel ponte dell'Immacolata

Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025 aperture straordinarie di studi medici in accesso diretto. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica a Fiumara e l’Ambulatorio di prima accoglienza (codici bianchi) a Pontedecimo
L'offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai Medici che compaiono nell’elenco di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di Medicina Generale. L'accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati.
Sabato 6 dicembre
Ore 8.00-12.00
Distretto 8 Daniela Torre, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4
Distretto 9 Gianluca Nattero, via Ala 9
Distretto 10 Armando Garresio, via Rivarolo 117r
Distretto 11 Luca Rossi, via Amendola 8-12R
Distretto 12 Domenico Iannopollo, p.le Parenzo 3/2
Distretto 13 Alireza Mokhtari, p.zza Matteotti 9/1, Recco
Ore 14.00-17.00
Distretto 8 Deborah Preti, via Sauli Pallavicino 40/4, Arenzano
Distretto 10 Rossana Olsen, via Delle Piane 17, Ronco Scrivia
Distretto 11 Giovanna Galbariggi, via XII Ottobre 2/32
Distretto 12 Domenico Iannopollo, p.le Parenzo 3/2
Domenica 7 dicembre
Ore 8.00-12.00
Distretto 8 Luigi Granata, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4
Distretto 9 Giorgio Sangalli, via Bologna 38A
Distretto 10 Armando Garresio, via Rivarolo 117r
Distretto 11 Marco Cardini, c.so Carbonara 8/2
Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5
Distretto 13 Alireza Mokhtari, p.zza Matteotti 9/1, Recco
Ore 14.00-17.00
Distretto 8 Luigi Granata, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4
Distretto 9 Elena Gaggero, via Borzoli 13
Distretto 10 Domenico Tachella, via Pastorino 4/3
Distretto 11 Agnese Braggio, via Corsica 5/1
Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5
Lunedì 8 dicembre
Ore 8.00-12.00
Distretto 8 Francesca Roncallo, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4
Distretto 9 Elena Gaggero, via Borzoli 13
Distretto 10 Salvatore Luzio, via Pastorino 10/5
Distretto 11 Matteo Donato, via Amendola 8-12R
Distretto 12 Beatrice Siciliano, via Fereggiano 47
Distretto 13 Francesco Olivari, via Aurelia 209, Camogli
Ore 14.00-17.00
Distretto 8 Luca Properzi, via Guala 12/1
Distretto 9 Giorgio Sangalli, via Bologna 38A
Distretto 10 Domenico Tachella, via Pastorino 4/3
Distretto 11 Silvia Lagasco, c.so Magenta 35/2
Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5
Distretto 13 Giancarlo Bafico, via del Commercio 10 f\r
Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l'Ospedale Gallino
L'ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto.
Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo
www.asl3.liguria.it/altri-ambulatori/5610-ambulatorio-bassa-complessita-gallino.html
Ambulatorio del 'mal di denti'
Il servizio Asl3 - in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova - è aperto tutto l'anno il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 (ultima visita alle 12).
Per usufruire del servizio è necessario ritirare il numero all’ingresso del Casa della Comunità Fiumara (presso la portineria) entro le 11.30 e successivamente recarsi al primo piano dell’edificio, stanza 42, con la tessera sanitaria.
www.asl3.liguria.it/territorio/servizi/cure-primarie/4195-ambulatorio-del-mal-di-denti.html
