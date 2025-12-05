Ecco gli studi medici e gli ambulatori aperti nel ponte dell'Immacolata

Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025 aperture straordinarie di studi medici in accesso diretto. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica a Fiumara e l’Ambulatorio di prima accoglienza (codici bianchi) a Pontedecimo

L'offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai Medici che compaiono nell’elenco di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di Medicina Generale. L'accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati.

Sabato 6 dicembre

Ore 8.00-12.00

Distretto 8 Daniela Torre, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4

Distretto 9 Gianluca Nattero, via Ala 9

Distretto 10 Armando Garresio, via Rivarolo 117r

Distretto 11 Luca Rossi, via Amendola 8-12R

Distretto 12 Domenico Iannopollo, p.le Parenzo 3/2

Distretto 13 Alireza Mokhtari, p.zza Matteotti 9/1, Recco

Ore 14.00-17.00

Distretto 8 Deborah Preti, via Sauli Pallavicino 40/4, Arenzano

Distretto 10 Rossana Olsen, via Delle Piane 17, Ronco Scrivia

Distretto 11 Giovanna Galbariggi, via XII Ottobre 2/32

Distretto 12 Domenico Iannopollo, p.le Parenzo 3/2



Domenica 7 dicembre

Ore 8.00-12.00

Distretto 8 Luigi Granata, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4

Distretto 9 Giorgio Sangalli, via Bologna 38A

Distretto 10 Armando Garresio, via Rivarolo 117r

Distretto 11 Marco Cardini, c.so Carbonara 8/2

Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5

Distretto 13 Alireza Mokhtari, p.zza Matteotti 9/1, Recco

Ore 14.00-17.00

Distretto 8 Luigi Granata, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4

Distretto 9 Elena Gaggero, via Borzoli 13

Distretto 10 Domenico Tachella, via Pastorino 4/3

Distretto 11 Agnese Braggio, via Corsica 5/1

Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5



Lunedì 8 dicembre

Ore 8.00-12.00

Distretto 8 Francesca Roncallo, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4

Distretto 9 Elena Gaggero, via Borzoli 13

Distretto 10 Salvatore Luzio, via Pastorino 10/5

Distretto 11 Matteo Donato, via Amendola 8-12R

Distretto 12 Beatrice Siciliano, via Fereggiano 47

Distretto 13 Francesco Olivari, via Aurelia 209, Camogli

Ore 14.00-17.00

Distretto 8 Luca Properzi, via Guala 12/1

Distretto 9 Giorgio Sangalli, via Bologna 38A

Distretto 10 Domenico Tachella, via Pastorino 4/3

Distretto 11 Silvia Lagasco, c.so Magenta 35/2

Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5

Distretto 13 Giancarlo Bafico, via del Commercio 10 f\r

Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l'Ospedale Gallino

L'ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto.

Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo

www.asl3.liguria.it/altri-ambulatori/5610-ambulatorio-bassa-complessita-gallino.html

Ambulatorio del 'mal di denti'

Il servizio Asl3 - in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova - è aperto tutto l'anno il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 (ultima visita alle 12).

Per usufruire del servizio è necessario ritirare il numero all’ingresso del Casa della Comunità Fiumara (presso la portineria) entro le 11.30 e successivamente recarsi al primo piano dell’edificio, stanza 42, con la tessera sanitaria.

www.asl3.liguria.it/territorio/servizi/cure-primarie/4195-ambulatorio-del-mal-di-denti.html